Gölmarmara'nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölmarmara'nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gölmarmara'nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 19 milyonluk bir yatırım bedeli ile 8 kilometrelik yağmursuyu hattı, 3 kilometrelik içme suyu hattı ve 122 bin metre karelik üstyapı ve prestij caddesi ile Gölmarmara'nın çehresini değiştirdi.

1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 19 milyonluk bir yatırım bedeli ile 8 kilometrelik yağmursuyu hattı, 3 kilometrelik içme suyu hattı ve 122 bin metre karelik üstyapı ve prestij caddesi ile Gölmarmara'nın çehresini değiştirdi.

Gölmarmara ilçe merkezinin kanayan yarasına alt ve üstyapı çalışmaları ile neşter vuran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e mahalle muhtarları ve esnaflardan övgü dolu sözler geldi. Yaklaşık 19 milyon TL'lik bir yatırım ile Gölmarmara'nın çehresinin değişimine öncülük yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, 8 kilometrelik yağmursuyu, 3 kilometrelik içme suyu ve 122 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları ile Gölmarmaralı vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Hizmetlerden duydukları memnuniyetleri dile getiren mahalle muhtarları ve esnaf, Başkan Cengiz Ergün'e övgü dolu sözlerde bulundular. Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı, "İlçe merkezimizin büyük eksikliklerinden biri olan altyapı sorunumuz, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sayesinde giderildi. Gölmarmaralı olarak bizler yıllardır bu çileyi çekerken sesimize kulak veren Cengiz Başkanımız sorunumuzu kökten çözerek pırıl pırıl bir bulvar kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyor, yeni projelerinde başarılar diliyorum" dedi.

Yenicami Mahalle Muhtarı Mehmet Oduncu ise "Yollarımız ve özellikle bulvarımız çok çok kötüydü. Çamur ve tozu bir kenara bırakın en ufak bir yağışta caddelerimiz göle dönüyordu. Yağışlı havalarda karşıdan karşıya geçmek bile imkansız hale geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun ilçemizi şehir görünümüne kavuşturdu. Çok emek verilerek çalışmalar yapıldı. Artık isteyecek bir problemimiz de kalmadı mahallemde her şey dört dörtlük" dedi.

Bulvar esnafından İsmet Eluslu, "Bulvarımızın eski halini anlatmaya hiç gerek yok. Yağmur yağdığı zaman bütün yağmursuyu dükkanlarımızın içindeydi. Cadde ve sokaklar göle dönüyor çizmelerle dükkanlarımıza girip çıkıyorduk. Yıllardan beri bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama hiçbir çalışma tutmadı. Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Sorunumuza el atarak caddemizi inanılmaz bir hale soktu. Artık rahat nefes aldık" dedi. - MANİSA

Gölmarmara'nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı
Gölmarmara'nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı
Gölmarmara'nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gölmarmara'nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:59:36. #1.14#
title