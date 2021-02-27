Golf: Mad Junior Open 2021
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Golf: Mad Junior Open 2021

27.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:20
Golf: Mad Junior Open 2021

Antalya'da düzenlenen "Golf Mad Junior Open 2021" golf turnuvası sona erdi.

Antalya'da düzenlenen "Golf Mad Junior Open 2021" golf turnuvası sona erdi.

Golf Mad tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvada 15 ülkeden 95 sporcu mücadele etti.

Turnuvada kadınlarda Rusya'dan Polina Marina, erkeklerde ise Ukrayna'dan Ivan Straganon şampiyon oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, Cornelia Deluxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Mithat Batır tarafından verildi.

Turnuvada mücadele eden sporcular, aldıkları puanlara göre dünya sıralamasına girdi.

Golf: Mad Junior Open 2021
Golf: Mad Junior Open 2021
Golf: Mad Junior Open 2021

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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