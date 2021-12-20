Golf: Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası tamamlandı

Antalya'da, Regnum Carya Otel tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası" sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada İstanbul, Kemer Country, Klassis, Bodrum, Ankara, Taurus ve Kıbrıs Golf Kulüpleri olmak üzere 8 kulüpten 80 golfçü mücadele etti.

Üç gün süren turnuvada Taurus Golf Kulübü birinci oldu. Bodrum Golf Kulübü ikinciliği, Kemer Country Golf kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Yönetim Kurulu üyesi Nurten Öztürk tarafından verildi.

Öte yandan, turnuvaya katılan sporculardan birine çekilen kurayla 15 gün otel konaklaması hediye edildi.

Programın sonunda 8 golf kulübünün takım kaptanları Fikret Öztürk'e plaket takdim etti.

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri

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