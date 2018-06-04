NBA Finalinde Golden State Warriors, Cleveland'ı Yenerek Seride 2-0 Öne Geçti
NBA final serisi 2'nci maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
NBA final serisi 2'nci maçında Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup etti.
Golden State Warriors, ilk periyodu 32-28, maçın ilk devresini ise 59-46 üstünlükle kapadı. 3'üncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Cleveland Cavaliers, Stephen Curry'i savunmakta zorlandı.
GOLDEN STATE 2-0 ÖNE GEÇTİ
Son periyotta da Curry iyi oyununu sürdürdü ve takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Final serisi 2'nci maçında Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup eden Golden State Warriors seride 2-0 öne geçti.
Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilerken, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 29 sayı, 9 ribaunt, 13 asistlik performansla double-double yaptı.
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son bir aydır tv de fb seçimi.bu hafta sonu zaten zehir oldu.her kanalda fb seçimi.bizde seçim oldu ne seçileni tanıyoruz nede dursun hakkında fazla bilgimiz var.galiba fb nin büyüklüğü ne kupa ne de başarı büyüklüğüdür diyen adam doğru demiş.fb ve diğerleri demek en doğrusu.cumhurbaşkanlığı seçimi bile gölgede kaldı o derece.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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1 0 değil 2 0 oldu uyuma lütfenCevap Yaz 1 Yayından KaldırGS HAKKI: son bir aydır tv de fb seçimi.bu hafta sonu zaten zehir oldu.her kanalda fb seçimi.bizde seçim oldu ne seçileni tanıyoruz nede dursun hakkında fazla bilgimiz var.galiba fb nin büyüklüğü ne kupa ne de başarı büyüklüğüdür diyen adam doğru demiş.fb ve diğerleri demek en doğrusu.cumhurbaşkanlığı seçimi bile gölgede kaldı o derece.Yayından Kaldır