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Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 7-2 yendi.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 7-2 yendi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan da 7-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı

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AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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