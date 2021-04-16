Gölbaşı Belediyesi bozulan yolları onarıyor
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Gölbaşı Belediyesi bozulan yolları onarıyor

Gölbaşı Belediyesi bozulan yolları onarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki bozulan asfalt yolların bakımını gerçekleştiriyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki bozulan asfalt yolların bakımını gerçekleştiriyor.

Gölbaşı ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre düzenlemeleri kapsamında bozulan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapıyor. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yol çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Yollarda yapılan bakımlardan dolayı vatandaşlar ise belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi bozulan yolları onarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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