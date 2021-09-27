Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor - Haberler Spor
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Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor

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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Uruguaylı eldiven, 7 haftalık süreçte yüzde 58 kurtarış yüzdesiyle ligin en kötü kalecisi durumuna düştü. 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi. Gol yemediği her maç için 100 fidan bağışı sözü veren Muslera, çıktığı 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı. Tecrübeli kaleci, şimdilik 100 fidanda kaldı.

Bu sezon Galatasaray'da performansı en çok şaşırtan isimlerden biri de Fernando Muslera. PSV maçları, Avrupa Ligi ön eleme maçlarında beklenmedik hatalar yapan Uruguaylı kaleci, sezonun ilk 7 maçındaki haliyle de eski performansını mumla arattı.

LİGİN EN KÖTÜSÜ

Daha önce yüzde 80'in altına inmeyen kurtarış yüzdesi bu sezon yüzde 58 olan Muslera, 7 haftalık süreçte 24 gol pozisyonunda 10 kez topu ağlarında görerek bu alanda ligin en kötü kalecisi durumuna düştü.

Gol yemediği her maç için 100 fidan bağışı sözü veren Muslera'nın, henüz bir maçı gol yemeden bitiremedi

100 FİDAN BAĞIŞLAYABİLDİ

Enson haber'in aktardığı habere göre; sezon başında gol yemediği her maç için 100 fidan bağışı sözü veren Muslera, sadece 1 maçta gol yemedi. Ligin ilk haftasında Giresun'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, sadece o maçta kalesinde gol görmedi. Muslera bu verilere göre 100 fidan bağışında kaldı.

Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor
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