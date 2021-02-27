Gol sayısını 5'e çıkaran Mostafa Mohamed, Falcao'nun gol sayısını yakaladı
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Gol sayısını 5'e çıkaran Mostafa Mohamed, Falcao'nun gol sayısını yakaladı

27.02.2021 21:06 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:32

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en isabetli transferlerden biri olarak gösterilen Mostafa Mohamed, Erzurumspor maçında da iyi performansını sürdürdü. Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 5 gol atan Mısırlı golcü, sarı-kırmızlı ekibin Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu yakaladı.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed, gollerine devam ediyor. Forvet hattına ilaç olan ve Diagne ile Falcao'yu unutturan Mısırlı golcü, Erzurumspor maçında da adeta şov yaptı. Galatasaray formasıyla 5. maça çıkan 23 yaşındaki forvet, gol sayısını da 5'e çıkardı.

TARAFTARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

İstanbul macerasına müthiş bir başlangıç yapan ve her geçen form grafiğini yükselten Mohamed'in bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Mohamed'e övgüler yağdırdı ve Mısırlı forvetin bir an önce bonservisinin alınmasını gerektiğini belirttiler.

OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray Yönetimi'nin her türlü olumsuz ihtimali göz önünde bulundurarak şimdiden harekete geçtiği gelen haberler arasında. Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolarlık opsiyon maddesi, bu sezon bitmeden kullanılacak ve oyuncunun bonservisi tamamen Galatasaray'a alınacak.

FALCAO'YU YAKALADI

Sarı-kırmızılı ekibe çabuk uyum sağlayan Mohamed, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'yu da yakaladı. Yaklaşık 2 ay sonra Erzurumspor maçıyla sahalara dönen ve sakatlığını atlatan Falcao, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 gol kaydetti.

Gol sayısını 5'e çıkaran Mostafa Mohamed, Falcao'nun gol sayısını yakaladı
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