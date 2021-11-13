Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu - Haberler
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Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu

Bursa'nın İznik ilçesinde evsiz olduğu için göl kıyısında dondurucu soğukta uyuyan 65 yaşındaki adam görenlerin yüreğini burktu.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde evsiz olduğu için göl kıyısında dondurucu soğukta uyuyan 65 yaşındaki adam görenlerin yüreğini burktu. Yaşlı adama İznik Belediyesi sahip çıktı.

İznik Gölü kıyısında yaşlı bir adamın ayaklarında çorapları olmadan uyuması vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Evsiz ve kimsesiz olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Abdülhamit Okur'a İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta sahip çıktı. Başkan Usta, yaşlı adamı zabıta ekipleri ile aldırdı. Ardından baştan sona kıyafetleri değiştirilen yaşlı adam belediyeye ait İzzet Peşte Su Sporları tesisinde misafirliğe alındı.

Yaşlı adam "Kimsesinin olmadığını kimsenin de kendisine yardım eli uzatmadığını ve yetkililerden yardım beklediğini" ifade etti. - BURSA

Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu

Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu

Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu

Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu

Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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