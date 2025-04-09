Gol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gol filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gol filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gol filmini izleyecek olanların merak ettiği Gol konusu nedir, Gol oyuncuları kimler ve Gol özeti gibi konuları inceliyoruz.

GOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gol, Meksikalı Santiago Munez'in profesyonel bir futbolcu olma hayalini anlatıyor. Santiago, küçük yaşta ailesiyle ABD'ye göç eder ve Los Angeles'ta zor şartlar altında çalışır. Yerel bir kulüpte oynarken eski Newcastle United oyuncusu Glen Foy tarafından keşfedilir.

Babasının itirazlarına rağmen, Santiago İngiltere'ye gider ve Newcastle United'da deneme sürecine girer. Zorluklara rağmen, yeteneği ve azmi sayesinde başarılı olur ve takımın önemli bir parçası haline gelir. Son maçta attığı golle takımını Avrupa kupalarına taşır.

GOL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kuno Becker - Santiago Munez

• Alessandro Nivola - Gavin Harris

• Stephen Dillane - Glen Foy

• Marcel Iures - Erik Dornhelm

• Anna Friel - Roz Harmison

• Tony Plana - Santiago'nun babası

• Kieran O'Brien - Hughie McGowan

• Kevin Knapman - Jamie Drew

• Sean Pertwee - Barry Rankin

• Míriam Colón - Mercedes Muñez

• Cassandra Bell - Christina

• Alejandro Tapi - Júlio

• Kate Tomlinson - Val

• Arvy Ngeyitlala - Tom

• Zachary Johnson - Rory

• Jorge Cervera - Cesar

• Sohail Bisht - kendisi

GOL FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Goal! (Film) 2005 yılında ABD'de çekilmiş konusu futbol olan bir sinema filmidir