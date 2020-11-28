GÖKYÜZÜNDE ARBEDE; ALKOLLÜ YOLCUYLA FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
28.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:55
Adana seferini yapan yolcu uçağında, Adana Havalimanı'na iniş yapılacağı sırada, alkollü bir yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcular arasında arbede yaşandı.
İZMİR-Adana seferini yapan yolcu uçağında, Adana Havalimanı'na iniş yapılacağı sırada, alkollü bir yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcular arasında arbede yaşandı. Cep telefonuyla görüntülenen olay sırasında bir kadın yolcu, 'Yeter ya' diyerek çığlık attı. Uçakta görevli hostların arbedeyi yatıştırmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ADANA
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı