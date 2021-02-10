Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor
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Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor

10.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:21

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı. Fenerbahçe'yle yaptıkları anlaşmanın 10 milyon eurodan fazla olduğunu söyleyen Gümüşdağ, bu satışla beraber bilançolarının pozitife döndüğünü ifade etti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı. Milliyet Gazetesi'nden Atilla Gökçe'ye konuşan Gümüşdağ, Mustafa Cengiz'in transferin maliyetiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

"ALİ KOÇ'LA SON KONUŞMAMIZ 6 SAAT SÜRDÜ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la çok sıkı pazarlık yaptıklarını söyleyen Gümüşdağ, "İrfan'ı Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç'la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş" dedi.

TÜM MALİ DETAYLARI ANLATTI

Fenerbahçe'den 7 milyon euro nakit para aldıklarını belirten Başakşehir başkanı, "İşte hesap: 7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç'ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci'yi aldık. İrfan'ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız" şeklinde konuştu.

"BİLANÇOMUZ POZİTİFE DÖNÜŞTÜ"

Belirttiği rakamların toplamının 10 milyon eurodan fazla ettiğini ve bu satışla bilançolarının pozitife döndüğünü söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor. Sayın Cengiz'e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor
Haber Yorumları (9)
BİLİRKİŞİ: Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum Gençlerbirliği ve Başakşehir futbolcuyu yüksek paralara Fenerbahçe’ye önemli maçları ise Galatasaray’a veriyor final maçlarını her Galatasaray’a vermişlerdir zorluk çımçkarmazlar ben olsam bu iki takımdan futbolcu almam düşmeleri için uğraşırım Fenerbahçe gidiyor adamları zengin ediyo
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CİMBOMLU: sen bi zahmet Türkce yazmayi ögrensene.
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HEHE: Sakat adamı kakala alanda akıl yokki
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