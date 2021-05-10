Gökhan İnler: "Takım olduk ve bu sene başardık"
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Gökhan İnler: "Takım olduk ve bu sene başardık"

Gökhan İnler: 'Takım olduk ve bu sene başardık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da futbolcular şampiyonluk sevinçlerini paylaştı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da futbolcular şampiyonluk sevinçlerini paylaştı. Kaptan Gökhan İnler, "İyi günde kötü günde hep beraberdik. Takım olduk ve bu sene başardık" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Adana Demirspor'da futbolcular Gökhan İnler, Volkan Şen ve Tarık Çamdal şampiyonluk sevinçlerini paylaştı.

Maçın ardından açıklamalar yapan Gökhan İnler, Adana Demirspor'a transfer olurken hedefinin Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyleyerek, Teknik Direktör Samet Aybaba ve herkese teşekkür etti. İnler, "İyi günde kötü günde hep beraberdik. Takım olduk ve bu sene başardık" dedi.

Futbolculardan Volkan Şen ise çok istedikleri şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "26 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdık ve tarihe geçtik. Bu büyük bir mutluluk ve gurur bizim için. Gerçek anlamda çok mücadele ettik. 14 puan geriden gelmek, şampiyon olmak kolay değil" diye konuştu.

Tarık Çamdal da yazdıkları şampiyonluk hikayesinin bir parçası olmanın inanılmaz bir mutluluk olduğunu vurguladı. Çamdal, geçmişte şampiyonluklar yaşadığını belirterek, "Bu şampiyonluk benim için en güzeli. Ben kendimi buraya ait hissediyorum. Burada güzel bir aile ortamı var. Bunu başardığımız için inanılmaz mutluyum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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