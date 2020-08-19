Gökhan İnler'den Başakşehir'e veda mesajı Süper Lig'de son şampiyon Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan Gökhan İnler, kulübüne teşekkür mesajıyla veda etti.

Süper Lig'de son şampiyon Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan Gökhan İnler, kulübüne teşekkür mesajıyla veda etti.

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesaplarından, 'Hoşça kal Başakşehir ailesi' başlığıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hoşça kal Başakşehir ailesiÜç sezondur formasını gururla ve mutlulukla giydiğim Medipol Başakşehir'den ayrılma vakti geldi...Güzel insanların olduğu, unutulmaz dostluklar kurduğum, profesyonel ve güzide kulübümde çok güzel günler yaşadık.Zürich FC, Napoli, Leicester City ve Beşiktaş'ta yaşadığım unutulmaz şampiyonlukların ve kupaların ardından Türk futbol tarihine geçen bir şampiyonluğa da bu çatı altında erişmenin sevincini tattım.Burada geçirdiğim üç yıl boyunca bana her konuda destek olan, samimiyetini her daim hissettiren başta başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere, tüm yöneticilerimize, teknik heyete ve futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Şampiyonlar Lig'inde başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA