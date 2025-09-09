Çocukluk yıllarında farklı mevkilerde oynadı; kaleci, forvet ve orta sahada görev aldı. Ancak sağ bek pozisyonunda gösterdiği istikrarlı performans, onu Türk futbolunun gelecekteki yıldızları arasına soktu. Gökhan Gönül kimdir, Gökhan Gönül ne zaman hangi yıllar Fenerbahçe'de oynadı?

PROFESYONELLİĞE GİDEN YOL

2002 yılında Gençlerbirliği altyapısına transfer olarak profesyonel futbol hayatına resmen adım attı. Gençlerbirliği'nin o dönemki pilot takımı olan Hacettepe'de forma giyerek kendini geliştirdi. Burada yaşadığı yükseliş dikkat çekti ve kısa sürede üst liglere adım attı. Hacettepe formasıyla yakaladığı çıkış, Süper Lig takımlarının radarına girmesine vesile oldu.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

2007-2008 sezonu öncesinde Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transfer, hem kendi kariyeri hem de kulüp için dönüm noktalarından biriydi. Sağ bek pozisyonunda görev yapmaya başlayan Gönül, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Savaşçı ruhu, hızı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tribünlerin gönlünde taht kurdu.

FENERBAHÇE'DE İLK DÖNEM: 2007–2016

Fenerbahçe'deki ilk dönemi tam 9 yıl sürdü. Bu süreçte Süper Lig şampiyonlukları, Türkiye Kupası zaferleri ve Süper Kupa başarıları yaşadı. Sadece defansif yönüyle değil, hücumlara verdiği katkılarla da öne çıktı. Çizgiye inip yaptığı ortalar ve kritik maçlarda attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Avrupa kupalarında da düzenli olarak forma giyerek uluslararası deneyim kazandı. 2011 yılında kazanılan Süper Lig şampiyonluğu ve 2012'de gelen Türkiye Kupası, onun kariyerinin en parlak anılarından bazıları oldu.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI

2015-2016 sezonunun sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdi. Kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca ayrılık kararı alındı. Bu durum, taraftarlar arasında üzüntüyle karşılandı çünkü Gökhan Gönül uzun yıllar sarı lacivertli formanın değişmez isimlerinden biri olmuştu.

BEŞİKTAŞ VE RİZESPOR YILLARI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlı takımda da şampiyonluk sevinci yaşadı ve tecrübeli bir oyuncu olarak sahadaki liderliğini sürdürdü. Daha sonra Çaykur Rizespor forması giyerek kariyerine farklı bir sayfa açtı. Ancak Fenerbahçe sevgisi hiçbir zaman azalmadı.

FENERBAHÇE'YE KISA DÖNÜŞ: 2020–2021

2020 yılında yeniden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu dönüş, taraftarlar için hem duygusal hem de heyecan vericiydi. Ancak bu dönem uzun soluklu olmadı. 2020-2021 sezonunda sarı lacivertli forma ile mücadele etti ve ardından profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Gökhan Gönül, A Milli Takım formasını da uzun yıllar terletti. Türkiye formasını 60'tan fazla kez giydi ve sağ bek pozisyonunda milli takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Disiplini, çalışkanlığı ve oyun anlayışıyla milli formaya büyük değer kattı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN FUTBOL TARZININ ÖZELLİKLERİ

Onu farklı kılan en önemli özellik, hem savunmada hem hücumda etkili olabilmesiydi. Rakip hücumculara geçit vermeyen sert müdahaleleri, zamanlaması ve top kapmadaki başarısı öne çıkıyordu. Aynı zamanda ileriye çıkarak yaptığı bindirmeler ve isabetli ortalarıyla hücum hattına büyük katkı sağlıyordu. Futbol disiplini, çalışkanlığı ve karakteriyle genç futbolcular için örnek bir isim oldu.

UNUTULMAZ FENERBAHÇE YILLARI

Fenerbahçe taraftarının hafızasında özellikle derbi maçlardaki mücadeleci ruhuyla yer etti. Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarında gösterdiği hırslı oyun, taraftarlar için unutulmaz anılardan biri haline geldi. Sarı lacivertli forma altında kazandığı kupalar, onun kulüp tarihindeki önemini daha da artırdı.

Gökhan Gönül, Türk futboluna damga vurmuş en önemli sağ beklerden biridir. 2007–2016 yılları arasındaki uzun Fenerbahçe dönemi ve 2020–2021'deki kısa geri dönüşüyle kulüp tarihine adını yazdırdı. Yıllar boyunca gösterdiği profesyonellik, saha içi mücadelesi ve taraftarlarla kurduğu bağ, onu sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir efsane haline getirdi. Futbolu bıraktıktan sonra bile adı hep Fenerbahçe ile anılmaya devam edecektir.