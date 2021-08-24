Büyük buluşma gerçekleşti! Gökhan Gönül, yayından sonra kardeşiyle bir araya geldi

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Dün Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül, canlı yayında ağabeyi ile ilk kez tanışmıştı. Gökhan, yıllar sonra varlığından haberdar olduğu kardeşini Rize'ye davet etti. Can Gönül, programdan sonra Rize'ye gitti ve ağabeyiyle tanıştı.

İzmit'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve nüfus kayıt örneğinde Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün Didem Arslan Yılmaz'ın programında ilk kez ağabeyiyle görüştü.

YANINA DAVET ETTİ

27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti.

RİZE'YE GİTTİ

Fanatik'in haberine göre; bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti. Can, ağabeyiyle ilk kez yüz yüze görüştü.