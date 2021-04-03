Gökhan Geylani: "Sezonun en kritik galibiyetini aldık"

Samsunspor'da Yardımcı Antrenör Gökhan Geylani, Tuzlaspor galibiyeti sonrası, "Oyun gücünü rakibe fazlasıyla hissettirdik.

Samsunspor'da Yardımcı Antrenör Gökhan Geylani, Tuzlaspor galibiyeti sonrası, "Oyun gücünü rakibe fazlasıyla hissettirdik. Sezonun en kritik galibiyetini aldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'u 2-0'la geçerek üç puana ulaştı. Mücadele sonrası Samsunspor Yardımcı Antrenötü Gökhan Geylani, "Burada bu sezon en kritik galibiyeti aldık. Şöyle bir hava oluşmuştu üzerimizde; biz çok hissettirmemeye çalıştık ama ligde 23 maçlık seride 2 mağlubiyet vardı ardından da son 4 maçta 2 mağlubiyet. Bunlar olunca işler biraz farklı noktaya gitti. Biz buna inanıyorduk ve işe hakimdik. Bu oyuncu grubuyla bu işin içinden çıkacağımıza inanıyorduk. Bugün de bizim düşündüğümüz ve öngördüğümüz içinde oldu. Maç çok öngördüğümüz gibi gitmedi. Oyun gücünün çok fazla bir tarafa pozitif yansıyacağını beklemiyorduk. Maçın başlamasından 10 dakika sonra hissettirdik bunu rakibe. İlk yarı çok pozisyonumuz var. Direkten dönen toplarımız var. Oyun gücünü rakibe fazlasıyla hissettirdik ilk yarı. İkinci yarı da hakim olan taraf bizdik. 1-0'a getirdik oyunu. Sonra 10 kişi kaldık. Son zamanlarda bu 10 kişi kalmamız olayını değiştirmemiz lazım. 10 kişi kaldıktan sonra rakibe pozisyon verdik. Onların da direkten dönen topları var. Bu gibi oyunlarda, bu tip zeminlerde rakibe oyunu hissettiriyorsan, 2-0'ı daha önce bulacaksın. Hücum savunma prensiplerini doğru kurarak kazanmayı bildik. Sakin kalmak, sakin olalım demekle olmaz. Bu iş söylemlerle olmaz. Bu işte durum ve tutumlarımızla yansıtmak zorundayız. Buraya kadar getirdi bu oyuncular, inşallah bu işin sonunu da görürüz. Bu galibiyeti burada bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Özgüvenli oyuncularımız var"

Geylani, takımın son 3 maçta 5 kırmızı kart görmesi hakkında ise, "İçerdeki oyuncular çok şampiyonluklar yaşamış, özgüvenli oyunular. Evet, gördüğümüz bir-iki kartta bizim hatalarımız oldu. Ama olmayanlar da oldu. Biz bunun böyle olmaması, 11 kişi ile mücadeleyi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncu grubu daha çok dikkat edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı