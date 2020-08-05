Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti Olaylı Galatasaray maçından sonra Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen ve Fenomen Selin Ciğerci ile evliliği çok konuşulan eski futbolcu Gökhan Çıra, Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Tuzlaspor'un o dönem futbolcusu olan Gökhan Çıra, maçta yaptığı hareketler nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin? Tuzla'ya karşı değil, gidin PSG'ye karşı böyle oynayın" diyen Çıra, daha sonra özür dileyip konuyu kapatmıştı. Futbola veda eden Çıra, o günleri Ertem Şener'in Youtube kanalında anlattı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarfettiği ağır sözler için özür dileyen Çıra, "Beni Selin'le ilgili kimse tehdit edemez ama sosyal medyada tehdit edenler oldu. Arabanı yakacağız diyenler oldu. Arabamı değiştirdim o yüzden" ifadelerini kullandı.

"YAPMAYIN BEN DE FENERBAHÇELİYİM"

Galatasaray tesislerin önündeki "6" hareketini neden yaptın sorusuna Gökhan Çıra, "O hareketi bir daha yapmam. O gün beni arkadaşım gaza getirdi. Galatasaray'dan ayrıldıktan 1 sene sonra. Beşiktaş – Fenerbahçe maçıydı. Forma aldım. Haydi tesislere gidelim dedi. Orada çekti fotoğrafı. Altyapıda haksızlığa uğradığım içindi aslında ama yanlıştı. Yine de özür dilerim yaptığım için. Kimsenin bilmediği şeyler var o konuda. Beni Fenerbahçe de istedi ama ben Galatasaray'ı seçtim. Tuttuğum takıma karşı oynamayı hayal ediyordum. İkisi de beni istedi ama Galatasaray'ı tercih ettim. Fenerbahçe'ye gol attım, sevindim. Taraftar bana küfür etti. İçimden 'Yapmayın ben de Fenerliyim' diyordum" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIDA YAŞADIKLARIMIN DOLMUŞLUĞUYDU"

Çıra, olaylı Tuzlaspor ve Galatasaray maçıyla ilgili ise "Bu soruya Fatih Terim'den özür dileyerek başlıyorum. Hocaların hocasıdır. Türkiye'nin en iyi hocalarındandır. Fatih Hoca Galatasaray'da varken korku oluyor. Yokken daha rahat oynuyorsunuz. Altyapıda yaşadıklarımdan ötürü bir dolmuşluk vardı. Fatih Hoca'yı çok severim. Burada olsa elinden öperim. Muslera ile de sorunum yok. Dediğim gibi bazı yaşanmışlıkların dışa vurumuydu ama özrümü diledim. Olaydan sonra hiç karşılaşmadık" dedi. Çıra, "Fatih Terim... Futbolun mafyası sen misin? Tuzla'ya karşı değil, gidin PSG'ye karşı böyle oynayın" ifadelerini kullanmıştı.

"ARABANI YAKACAĞIZ DİYENLER OLDU"

Çıra, tehdit iddialarına için "Beni Selin'le ilgili kimse tehdit edemez ama sosyal medyada tehdit edenler oldu. Arabanı yakacağız diyenler oldu. Arabamı değiştirdim o yüzden" ifadelerini kullandı.

"EMRE ABİ ÇAĞIRSA KOŞA KOŞA GİDERİM"

Fatih Terim seni teknik ekibine çağırsa gider misin? sorusuna,"Teşekkür ederim ama ben Fenerbahçe için canımı veririm" diyen Çıra, "Ali Koç Başkanımız desin gel şunu yap kapatır koşarak giderim. Hayatımda resim çekinmek istediğim tek insan Emre Belözoğlu'ydu. Bu yıl görüştük, tanıştık çok şükür. Trabzonspor maçından önce tesislerde görüştük. Bana sarıldı, ben ağladım. Emre abi çağırsa koşarak giderim. Fenerbahçe için çok şey yaparım, yapıyorum da" dedi.

"SELİN'DEN DOLAYI TAKIMIM BENİ İSTEMEDİ"

Çıra, futbolu bırakma nedenini ise böyle açıkladı:

"Futbolu bırakmamı istedi, biz Selin'le beraberken eski oynadığım takım Selin'den dolayı beni istemedi. Ben o gün futboldan çok soğudum. Ama o takım sonradan beni aradı. Neden? Güçlü olduğum için."

"NEYMAR'A BENZETİLİYORUM"

Eski futbolcu Çıra son olarak, "Neymar'a beni benzeten çok oldu. Selin sırf bu yüzden Neymar'ı takip ediyor. Ama sen daha yakışıklısın diyor. Kendimi Neymar'a benzetmeye çalışmıyorum. Eski halim daha çok benziyor. Ben benzemek için hiçbir şey yapmıyorum" şeklinde konuştu.