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Gökhan Akkan, Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlara imza attı

Gökhan Akkan, Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlara imza attı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken ev sahibi ekibin kalecisi Gökhan Akkan yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken ev sahibi ekibin kalecisi Gökhan Akkan yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş karşısında yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında büyük pay sahibi oldu. 90 dakika boyunca 8 kurtarışa imza atan Akkan, Michy Batshuayi'nin kullandığı penaltıda da köşeyi bilmesine rağmen meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına engel olamadı.


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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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