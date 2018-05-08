Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan Formasıyla 300'üncü Maçında Kariyerini Noktaladı
Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin son maçına çıktı, taraftarlar tribünde ağladı.
Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin son maçına çıktı. Uzun yıllardır Rubin Kazan takımında oynayan Gökdeniz Karadeniz, dün Rus ekibinin 300'üncü kez formasını giydi.
Ayrıca maç sonu Türk futbolcuya, bölgedeki en üst düzey devlet ödülü olan 'Tataristan Cumhuriyeti'ne katkı ödülü' için karar imzalandığı açıklandı.
300. MAÇINDA BIRAKTI
Kazan Arena'da dün akşam Ufa ile oynanan karşılaşmanın 59'uncu dakikasında oyuna dahil olan 38 yaşındaki futbolcunun Rubin Kazan'daki 300'üncü maçı oldu. Gökdeniz, oyunda bulunduğu süre içerisinde takımına olumlu katkı sağlarken, karşılaşma 0-0 sona erdi.
Geçen hafta Gökdeniz Karadeniz, bu sezonun sonunda futbol kariyerini tamamlayacağını açıklamıştı.
YORUMLAR (20)
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herkese adam denmez,iş de sana ADAM.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Helal sana gökdeniz bir vanlı olarak seninle gürür duyuyorum adamsınCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Helal olsun böyle istikararlı yurt dışında Türk futbolcumuz yok adam yıllardır aynı takımda, Rubin kazan üst sıralara oynamasada takip ettiğim kadarıyla kaptan olarak hep takımı sırtlayan isim olduCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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Gel trabzona hocalık yap sen de boyunun ölçüsünü al git...ama gelmez bu akıllı....Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Rubin Kazan a gittikten sonra bir kere olsun milli takıma çağrılmadı. Adı Arda olsaydı bütün İstanbul basını arkasında olur tekme tokat gazeteci döver Fatih terime küfür eder yinede milli takıma cagrilirdi . .Cevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır