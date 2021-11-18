"Göbekten Altaylı"

Alsancak Stadı inşaatı sırasında doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömen Çiğdem-Mert Balkan çifti, yıllar sonra siyah-beyazlı formalarını giyip Ata Altay adını verdikleri 3.5 yaşına gelen çocuklarıyla stadı gezdi.

Altay taraftarı Mert Balkan, Alsancak Stadı inşaatı devam ederken doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömmüştü. Çiğdem-Mert çifti, 3,5 yaşına gelen çocukları Ata Altay'ı da alarak yıllar sonra Alsancak Stadı'na geldi, çimlere ayak basıp o günü adeta yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak stadı gezen aile, uzun bir aranın ardından yeniden bir Altay maçı seyredecek olmanın heyecanını doyasıya yaşadı.

"Hayalimizi gerçekleştirdik"

"Bir hayalimizi gerçekleştirdik" diyen Mert Balkan, "Alsancak Stadı ile kulübümüz arasında gerçekten çok güçlü bir bağ var. Stadın yeniden yapılış sürecinde birçok Altaylı taraftar buraya gelerek forma, bayrak, flamayı temele attı. Biz de ailemizden aldığımız göreneklere uygun olarak hareket ederek doğan çocuğumuzun göbek bağını sahaya gömdük. Yıllar sonra ilk kez geldiğimiz stadımız beni gerçekten çok etkiledi. Burada çok anımız var" dedi.

"Burası bizim evimiz"

Alsancak Stadı'nı "Altay'ın evi" olarak nitelendiren Balkan çifti, "Bizler armanın peşinde koşan insanlarız. Gözümüzü açtığımız evimize yeniden dönecek olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyoruz. Minik Ata Altay ile başlattığımız göbek bağı gömme adımı da umarım taraftarlarımız arasında bir gelenek haline gelir. Altay'a göbekten bağlı her aile, bu şekilde davranarak asırlarca devam eden bir gelenek oluşturmuş olur" diye konuştu.

"Altay, köklü ve güçlü bir kulüp"

Anne Çiğdem Balkan ise çocuklarına "Ata Altay" ismini vermenin de büyük gurur olduğunu vurgulayarak, "Altay, köklü ve güçlü bir kulüp. Gurur duyduğumuz bir camiaya sahibiz. Taraftarı olduğumuz bir kulübün adını, hayattaki en değerli varlığımıza vermek çok anlamlı. Eşim dededen Altaylıdır. Alsancak Stadı'ndaki anılarını her zaman anlatır. Kulüp ile bütünleşen bir stadımız var ve artık burada ilk maçı seyretmek için çok heyecanlanıyoruz" dedi. - İZMİR