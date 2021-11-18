Göbekten Altay taraftarı

Altay taraftarı Mert Balkan, Alsancak Stadı inşaatı devam ederken doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömmüştü. Çiğdem-Mert çifti, 3,5 yaşına gelen çocukları Ata Altay'ı da alarak yıllar sonra Altay Alsancak Stadı'na geldi, çimlere ayak basıp o günü adeta yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak stadı gezen aile, uzun bir aranın ardından yeniden bir Altay maçı seyredecek olmanın heyecanını doyasıya yaşadı.

"HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Altay Yüksek Divan Kurulu üyeleri, temelini 9 Eylül 2017 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın attığı, açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Alsancak Stadı'nı gezdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu ve yönetim kurulu üyelerine unutulmaz futbolcu Ramazan Torunoğlu da eşlik etti. Yaklaşık 20 kişilik grup, her yeri adım adım gezdi, birbirlerine statta yaşadıkları anıları anlattı ve yıllar sonra yeniden Alsancak Stadı'nda olmanın heyecanını yaşadı. Efsane oyuncu Ayfer Elmastaşoğlu, attığı penaltıyla fileleri havalandırdı. Sabri Sevenoğlu, yıllarca kulüp doktorluğu yapan Doç. Dr. Levent Köstem ile Zafer Bilgetay ve Ramazan Torunoğlu, kulüp ile stat arasındaki güçlü bağı anlattı. Bu arada stadın kırmızı olan koltuklarının siyah kılıflarla kaplanması gözlerden kaçmadı.