Göbeklitepe kar altında kaldı

ŞANLIURFA'da etkili olan kar yağışının ardından kentin simgelerinden Göbeklitepe beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. Siverek ve Viranşehir ilçesinde kardan kapanan bazı kırsal mahalle yollarında ise belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK