Göbeklitepe kar altında kaldı
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Göbeklitepe kar altında kaldı

19.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:45
Göbeklitepe kar altında kaldı

ŞANLIURFA'da etkili olan kar yağışının ardından kentin simgelerinden Göbeklitepe beyaza büründü.

ŞANLIURFA'da etkili olan kar yağışının ardından kentin simgelerinden Göbeklitepe beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. Siverek ve Viranşehir ilçesinde kardan kapanan bazı kırsal mahalle yollarında ise belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. 


Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı
Göbeklitepe kar altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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