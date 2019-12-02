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GMG Kırklarelispor'da Türkiye Kupası heyecanı

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak üst tura yükselmek istediklerini söyledi.

02.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:25
GMG Kırklarelispor'da Türkiye Kupası heyecanı

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, FK karşılaşmasını kazanarak üst tura yükselmek istediklerini söyledi.


Gaziantep FK'nin güçlü bir rakip olduğunu belirten Can, tur atlamak ve Kırklareli'nin adını duyurmak için kazanma hedefiyle sahaya çıkacaklarını ifade etti.


Kırklarelispor'un birçok kez Ziraat 'na katıldığını anımsatan Başkan Can şöyle konuştu:


"Hiçbirinde bu kadar uzun süre mücadele edemedik. İnşallah iyi bir skor alarak turu geçip Türkiye'de ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz. Kırklarelispor tarihte ilk defa böyle üst tur mücadelesinde bulunuyor. Son 16 takım arasına kalırsak hem camiamız hem de Kırklarelispor için çok büyük bir başarı olacak. Rakibimizden çekinmiyoruz, aslanlar gibi çıkıp sahaya mücadele edeceğiz. İyi olanın kazanacağı bir maç olsun. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz."


Kaynak: Hürriyet

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