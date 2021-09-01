Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda ilk gün maçları tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda ilk gün maçları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 82-57 yendi.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ukrayna temsilcisi Budivelnik'i 80-79 mağlup etti.

Turnuvada 3 Eylül'de Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Budivelnik-Frutti Extra Bursaspor maçları oynanacak.

Dört takımın mücadele ettiği turnuvanın ilki, 5 Eylül'de tamamlanacak.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'de de son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ve Zalgiris, 8-12 Eylül'de kozlarını paylaşacak.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar belirlendi
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar belirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Deniz Akkaya Metin Çekmez
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 22:27:38. #1.14#

title