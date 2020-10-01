Glasgow Rangers - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçın ilk yarısı bitti! Rangers-Galatasaray maç sonucu kaçtır?
01.10.2020 22:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:41
Glasgow Rangers ve Galatasaray karşılaşması Glasgow'da oynanacak. Maçın ilk yarısı sıfır sıfır sona erdi. Peki, Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray maçı ne zaman? Rangers Galatasaray maçı nerede? Rangers Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?
İskoçya'nın temsilcisi Rangers'la Play-Off maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar,Rangers deplasmanına konuk olacak. Peki, Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?
RANGERS - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?
Maçın ilk yarısı 0-0 bitmiştir.
İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
21:45 'de başlayan maçın ikinci yarısı 22:45 civarlarında başlayacaktır. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ermiştir. Temsilcimize başarılar diliyoruz.
RANGERS - GALATASARAY CANLI TAKİP!
İlk yarı bitmiştir. Maç şuan 0-0 'dır.
MAÇ NEREDEN İZLENİR?
Ranger-Galatasaray maçını Teve2 kanalından şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.