Giyim markasında '11.11' indirimi başladı
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Giyim markasında '11.11' indirimi başladı

11.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:23
Giyim markasında '11.11' indirimi başladı

Giyim markasının internet adresi defacto.com'da '11.11 fırsatı' başladı.

Giyim markasının internet adresi defacto.com'da '11.11 fırsatı' başladı. Kışlık ürünlerde yüzde 60'a varan indirimlerinin olduğunu duyuran marka, kampanyanın sweatshirtten pantolona, trikolardan montlara birçok sezon ürününde geçerli olduğunu açıkladı. 

Giyim markası Defacto.com, kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarında geçerli '11.11. Fırsatı' indirim kampanyasının başladığını açıkladı. En beğenilen sezon tasarımlarının 29,99 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulduğu aktarıldı.

Markadan yazılı yapılan açıklamada, "Her beden ve tarza uygun, trend tasarımlar defacto.com üzerinden gerçekleşen '11.11 Fırsatı' ile gardıroplara taşınıyor. Sweatshirtten pantolona, trikolardan montlara birçok sezon ürününde geçerli olan indirim kapsamında moda severler en beğendikleri ürünlere sepette yüzde 60'a varan büyük indirimlerle sahip olma fırsatını yakalıyor" denildi.


Giyim markasında '11.11' indirimi başladı
Giyim markasında '11.11' indirimi başladı
Giyim markasında '11.11' indirimi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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