Giydiği tişörtle eleştiri oklarının hedefi olan Taylan'a Galatasaray sahip çıktı: Yanındayız
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Giydiği tişörtle eleştiri oklarının hedefi olan Taylan'a Galatasaray sahip çıktı: Yanındayız

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Giydiği tişört nedeniyle bir grup futbol yorumcusu ve sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştiri oklarının hedefi olan Taylan Antalyalı'ya, Galatasaray sahip çıktı. Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver yaptığı açıklamada, "Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'ya yöneltilen eleştirileri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı geçtiğimiz günlerde giydiği tişörtle gündem oldu. Yıldız futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu. Birçok insan yıldız futbolcuya destek verirken, bir gurup futbol yorumcusu ve sosyal medya kullanıcısı da tepki göstermişti. Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver konuyla ilgili bir açıklama yaparak, sarı-kırmızılı camianın Taylan'ın yanında olduğunu belirtti.

"GALATASARAY, DEĞERLERİNİ TÜRKİYE'DE BİR AYDINLANMA GELENEĞİ OLAN LİSESİNDEN ALIR"

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, GS TV'de yaptığı açıklamada "Son 2 gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır; o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır." dedi.

"SEVGİLİ TAYLAN KARDEŞİM, GALATASARAYLI OLMANLA GURUR DUYUYORUZ"

Sarı-kırmızılı yönetici, Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını ifade ederken; "Taylan Antalyalı'nın verdiği mesaj, demokratik eleştiri sınırlarını aştı, bunu kınıyoruz. Taylan'ın yanındayız, dilerse hukuki desteği veririz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, bu olayda tereddütsüz olarak futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Sevgili Taylan kardeşim, senin Galatasaraylı olmanla gurur duyuyoruz. Seni bağrımıza basıyoruz. Seni sevgiyle selamlıyoruz." açıklamasını yaptı.

EZELİ RAKİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Galatasaray Sözcüsü "Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum." diyerek ezeli rakiplerine çağrıda bulundu. Remiz Sanver ayrıca "Gereken tüm hukuki hazırlıklar yapılmış, futbolcumuz Taylan Antalyalı ile yaptığımız görüşmelerde, kendisinin olgun tavrı neticesinde, resmi açıklamamızın Yönetim Kurulu toplantısı ardından yapılmasının daha etkili olacağı konusunda mutabık kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

Giydiği tişörtle eleştiri oklarının hedefi olan Taylan'a Galatasaray sahip çıktı: Yanındayız
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Ali Gülhan
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