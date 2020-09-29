Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti

29.09.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:54

Fenerbahçe'nin gündeminde olan eski futbolcusu Brezilyalı Giuliano, sosyal medya hesabı üzerinden kulübü Al Nassr ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde adı yine sarı-lacivertlilerle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, kulübü Al Nassr'a veda etti.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan 30 yaşındaki Sambacı, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr taraftarına teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupayı burada kazandım. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. Al Nassr'ın kariyerimin bir parçası olduğu için ve böyle bir kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

75 MAÇTA 26 GOL ATTI

2 sezon Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu, çıktığı 75 maçta 26 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ÖMER: Guliano iyi adam fakat orta saha ana baba günü gerek yok şu anda
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