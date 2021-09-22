GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu'nun 6. Genel Kurulu'nda, Hakan Gümüş yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Gayrimenkul alanındaki sorunlara somut çözümler üretmek için çalışmalar yapan Gayrimenkul için Strateji Platformu'nun (GİSP) 6. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gayrimenkul paydaşları arasında iletişimin arttırılması, sektörün geleceğine dair öngörüler üretilmesi, gayrimenkul ve teknoloji alanında inovatif girişimler yapılması, sektör temsilcileri için işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında çalışmalar yapan Gayrimenkul için Strateji Platformu'nun olağan genel kurulunda Hakan Gümüş, yeninden başkan seçilerek güven tazeledi.

GİSP 6. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna ise Başkan Hakan Gümüş'ün yanı sıra, Görkem Öğüt, Serhat Başdoğan, Evrim Karayel, Şükrü Cem Akçay, Mehmet Ersül, Başak Dilmen Turan, Nevzat Yavan, Berna Meşeli seçildi. Yönetim kurulu yedek listesinde ise Fatih Işık, Şeyma Kumuk, Hakan Bucak yer alırken, denetim kurulu asil listesinde ise Av. Nazım Olcay Kurt, Mustafa Akdoğan, Serdar Çetin yer aldı.

Denetim kurulu yedek listesinde Deniz Şahinkaya, Güven Erten, Mustafa Kemal Kayış, Başkan Yardımcısı Şükrü Cem Akçay, Muhasip Mehmet Ersül, Genel Sekreter Başak Dilmen Turan yer aldı.

Kurulla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hakan Gümüş, "Şehir planlama, mimarlık gibi meslek gruplarıyla gayrimenkul geliştirme sektörünün daha fazla iletişim halinde olmasını çok önemsiyoruz. GİSP olarak, bu maksatla çok farklı yelpazede toplantılar yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse 'dijital imza tapu sistemini nasıl değiştirir', hayalet mutfak, minik evler, dikey tarım, ekolojik köyler gibi örnekleri sıralayabiliriz. GİSP son yıllarda, gayrimenkul teknolojileri alanını öncelik olarak belirleyip bu alanda öncü işler yapmaktadır. Ayrıca, Londra, Lizbon, Paris ve Atina'daki GİSP üyeleri vasıtasıyla uluslararası gayrimenkul yatırımı konusunda da çalışmalarımız sürmektedir. Özetle, GİSP sektörün yegane düşünce kuruluşu olarak rolünü layıkıyla üstlenmektedir. Yeni dönemde de GİSP hep inovatif konularla sektörün önüne çıkmaya, çözümler üretmeye ve sektöre yön vermeye devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri