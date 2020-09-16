Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında

Kadın girişimcilerin markalarının Morhipo.com müşterileriyle buluştuğu İyi İşler Dükkan, ilk yılını geride bırakıyor.

Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:08

Kadın girişimcilerin markalarının Morhipo.com müşterileriyle buluştuğu İyi İşler Dükkan, ilk yılını geride bırakıyor. Bir yılda 2 bine yakın ürünü müşterilerinin beğenisine sunan İyi İşler Dükkan, 6 binden fazla ürünün satışını gerçekleştirdi.

Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığıyla kadın girişimcileri güçlendirmek ve desteklemek için hayata geçirilen 'İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programına' katılan girişimci kadınların ürünlerinin satışa sunulduğu İyi İşler Dükkan, birinci yılını kutluyor. Bir yılda 25 markanın 2 bine yakın ürününü müşterilerle buluşturan İyi İşler Dükkan'da, 6 binden fazla ürünün satışı gerçekleşti.

İlk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliği ile Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan "İyi İşler", 2018'de Boyner Grup - KAGİDER işbirliği ve Bank Of America-Merril Lynch'in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren kadın üreticileri dahil ederek büyüdü. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçilen programda bugüne kadar 70'ten fazla kadın girişimci bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak "İyi İşler" sertifikalarını aldı. Bundan tam bir yıl önce Morhipo.com'da hayata geçirilen İyi İşler Dükkan ise kadın girişimcilerin ürünlerini müşterilerle buluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Kadın girişimcilerin pazara erişimlerinde destek sağlayan bu proje, e-ticaret ekosistemine yeni Türk markaları kazandırma hedefini de başarıyla yerine getiriyor.

İyi İşler Dükkan'da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren 25 markanın ürünleri yer alıyor. Bebek ürünlerinden kadın giyime, çanta ve aksesuarlardan ev dekorasyonuna kadar 2 bine yakın ürün İyi İşler Dükkan çatısı altında Morhipo.com müşterileriyle buluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Mustafa Destici Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Özülkü Ferhat Göçer Okan Bayülgen Gonca Vuslateri
Spor Falcao Adem Büyük Gökhan Töre Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 01:23:52. #1.14#
title