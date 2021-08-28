Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Trabzonspor arasında 44 yıl sonra yarın oynanacak Karadeniz derbisini, yeşil-beyazlı takımın taraftarları heyecanla bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Trabzonspor arasında 44 yıl sonra yarın oynanacak Karadeniz derbisini, yeşil-beyazlı takımın taraftarları heyecanla bekliyor.

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra bu yıl yeniden Süper Lig'de mücadele veriyor.

Bu sezon 44 yılın ardından yarın iki takım Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Karadeniz derbisinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Taraftarlardan Berat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon uygun bir bütçeyle oluşturulmuş ligde kalıcı bir Giresunspor takımı istediklerini söyledi.

Trabzonspor karşısında Süper Lig'deki ilk galibiyeti almak istediklerini ifade eden Özdemir, "Trabzonspor güçlü bir takım baktığımızda ama futbolda inanan takımlar galibiyeti alırlar. Giresunspor'un da bu maçta hem derbi olması hem de taraftarı sevindirmek istemesi dolayısıyla galibiyet alacağına inanıyoruz." dedi.

Özdemir, Türkiye'de komşu illerin takımları arasında rekabetler olabildiğine işaret ederek, "Burada da tabii ki Trabzonspor ile bu rekabet var. Geçmişte Orduspor ile vardı. Bunun bir heyecanı ve hevesi var. Trabzonlu iş arkadaşlarımız var. Maçın ertesi günü takımımız galip gelince, onlarla sohbet ederken kazandıysak daha mutlu, keyifli oluyoruz. Böyle de bir yönü var, bunun da heyecanı farklı oluyor." diye konuştu.

Taraftarlardan Fuat Demir ise yeni bir takım olan Giresunspor'a güvendiklerini vurguladı.

Trabzonspor maçıyla ligdeki ilk puanı almak istediklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Giresunspor 44 yıllık özlemi bitirdi, şehrin inancı da çok, inşallah başarılı olacağız. Trabzonspor ile de gayet güzel bir maç olacak. Centilmence bir mücadele olsun istiyoruz, en önemlisi de o ama 'iyi olan kazansın' demeyeceğim, '1-0 olsun, bizim olsun' diyeceğim. Trabzonspor takımı çok iyi bu sezon, ligde favorim ama Giresunspor da kolay lokma değil, bundan sonra hep üstüne koyarak gidecek, inşallah bu maçta da puanlarımızı almaya başlayacağız."

Fransa'dan memleketi Giresun'a tatil için gelen Mehmet Şahin de hem Giresunspor hem de Trabzonspor'un taraftarı olduğunu aktardı.

Uzun yıllar boyunca Türkiye'de stadyumda maç izlemediğine dikkati çeken Şahin, "Belki 25 yıl sonra stadyumda bir maç izleyeceğim, bunun özlemini gidermek istiyorum. Giresunspor'un da Trabzonspor'un da kazanmasını istiyorum ama bu mümkün değil, 'iyi olan kazansın' diyorum, iki takıma da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor'un eski futbolcularından Hüseyin Kasap ise Trabzonspor'a karşı daha önce sahada mücadele verdiğini söyledi.

Trabzonspor maçıyla anılarının tazeleneceğini belirten Kasap, "Tabii ki geçmişi düşünüyoruz, oynadığım dönemlerde Şenol Güneş kaleciydi, o anılarım tazelenecek. Trabzonspor şu anda favori ama futbol oyununda garanti yoktur, Giresunspor sürpriz yapabilir." diye konuştu.

Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Mesut Akusta Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Arda Güler Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:45:08. #1.15#

title