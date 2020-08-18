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Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

18.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:59

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sabah saatlerinde ikinci antrenmanına çıkan yeşil-beyazlı kulübün futbolcularının hırslı oldukları gözlendi.

Ağırlıkla genç oyunculardan kurulu kadrosuyla kampa giren takım, antrenmanda koşu, ısınma, kondisyon ve dar alanda paslaşma yaptı.

Giresunspor'un Erzurum'daki çalışmaları 3 hafta sürecek.

Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Kaynak: AA

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