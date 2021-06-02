Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar, sarı-lacivertlilere geri döndü. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Faslı futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı 35 yaşındaki futbolcu Nabil Dirar'a alıcı çıktı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Giresunspor, Faslı futbolcu için girişimlere başladı.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR"

Belçika basınından Voetbalbelgie'nin Türk medyasına dayandırdığı habere göre 35 yaşındaki yıldız futbolcu, Giresunspor'un gündeminde yer alıyor. Haberde Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in "Nabil Dirar ile yaptığımız görüşmeler olumlu yönde ilerliyor" ifadelerine verildi. Süper Lig'in yeni takımının Faslı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.