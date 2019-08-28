Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti.

28.08.2019 22:58
Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve ardından Denizlispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Karabükspor, Elazığspor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Murat Akça Giresunspor'umuzda. Takımımız, 29 yaşındaki defans oyuncusu Murat Akça ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.