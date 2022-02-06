Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı - Haberler
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Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

Giresunspor, kadrosunu Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile güçlendirdi.

Giresunspor, kadrosunu Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile güçlendirdi. Çotanaklar, 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Giresunspor Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Muhammed Gümüşkaya'ya Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" dedi.

Çiçeği burnunda Çotanak Muhammed Gümüşkaya da, "Giresunspor'a geldiğim için çok mutluyum. Kendi adıma elimden geleni yapacağım. Takımım adına da tekrar alt sıralardan çıkmak için galibiyet serileri yakalamayı istiyoruz. Taraftarlarımızın ilgisi için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Muhammed Gümüşkaya, imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

(Mesut Erdoğan/İHA)

Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Tütüncü, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Haber

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