Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Cuma Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Giresunspor - Kasımpaşa maçı 16 Ocak Pazar günü saat 16:00 'da başladı.
Giresunspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Giresunspor - Kasımpaşa maçı 2 - 0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile bitti.
Maçın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın golleri şöyle:
Kasımpaşa'nın golleri:
12. dakika : M. Ben Ouannes
65. dakika: F. Hadërgjonaj
MAÇ SONUCU: GİRESUNSPOR 0 - 2 KASIMPAŞA
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE!
Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.
(H) Yaşar Kemal Uğurlu
(Y) Mustafa Sönmez Yar
(Y) İbrahim Bozbey
(D) Muhammet Ali Metoğlu