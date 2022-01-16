Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Cuma Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Cuma Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Cuma Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? Giresunspor - Kasımpaşa kaç puanda? Giresunspor - Kasımpaşa ilk 11'de kimler var? Giresunspor - Kasımpaşa ligde kaçıncı sırada? Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

Giresunspor - Kasımpaşa maçı 16 Ocak Pazar günü saat 16:00 'da başladı.

Giresunspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Giresunspor - Kasımpaşa maçı 2 - 0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile bitti.

Maçın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın golleri şöyle:

Kasımpaşa'nın golleri:

12. dakika : M. Ben Ouannes

65. dakika: F. Hadërgjonaj

MAÇ SONUCU: GİRESUNSPOR 0 - 2 KASIMPAŞA

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Cuma Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

(H) Yaşar Kemal Uğurlu

(Y) Mustafa Sönmez Yar

(Y) İbrahim Bozbey

(D) Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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