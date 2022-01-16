Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Cuma Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Giresunspor - Kasımpaşa maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...