Giresunspor'da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunspor'da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrılıyor

Giresunspor'da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrılıyor
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da futbolculardan kaptan Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yolları ayırma kararı alındı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da futbolculardan kaptan Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yolları ayırma kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emekleri bulunan kaptanımız Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her iki futbolcuya da kulüp bulmaları için izin verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi
Genç kıza imza vermeye giden Altay Bayındır'ın başına gelmeyen kalmadı! Küfürler havada uçuştu
Genç kıza imza vermeye giden Altay Bayındır'ın başına gelmeyen kalmadı! Küfürler havada uçuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Aytaç Şaşmaz Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Muslera Merve Çoban Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresunspor'da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrılıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 13:52:31. #1.14#

title