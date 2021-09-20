Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Fenerbahçe'ye bir sürpriz de biz yapmak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, perşembe günü karşılaşacakları Fenerbahçe'ye sürpriz yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Önal, hafta içi mesaisinde perşembe akşamı deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını ve bu maçın hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Deplasmanda Fenerbahçe ile büyük maçlardan birini oynayacağız. Bu hafta ligde birçok sürpriz sonuçlar alındı. Rakibimize bir sürpriz de biz yapmak istiyoruz. Bunda iddialıyız. Maçın hazırlıklarına başladık. Sıkı bir şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. Buradan puanlarla dönüp taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.