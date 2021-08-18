Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyoruz

GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, ligin ilk haftasında karşılaştıkları Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilendiklerini ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek, "Tüm arkadaşlar yeni, bir adaptasyon süreci var. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, ligin ilk haftasında karşılaştıkları Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilendiklerini ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek, "Tüm arkadaşlar yeni, bir adaptasyon süreci var. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un yeni kurulmuş bir takım olduğunu dile getirerek, "Yeni transferlerimiz oluyor. Oyuncular tam olarak birbirini henüz tanımıyor. Bir adaptasyon süreci var. Bunu 6 hafta olarak belirledik. Bu süreçten sonra farklı şeyler olacak" diye konuştu.

Giresunspor'un iyi bir kadrosunun olduğunu aktaran Önal, "Galatasaray maçında ilk yarı biz gol bekledik, hatta ciddi de bir baskı oldu. İyi bir performans gösterdik. Ama dediğim gibi tüm arkadaşlar yeni, bir adaptasyon süreci var. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah açıklarımızı da kapatarak başarılı bir sürece gireceğiz. Giresunspor'un başarısız olacağını düşünen insanlar zamanla Giresunspor'un performansını gördükçe anlayacaklardır. Geçen sezonki gibi bir zaman sonra inşallah galip geldiğimiz maç serileri başlayacaktır" dedi.Önal, artık Kasımpaşa maçına odaklandıklarını, takımda sol bek mevkisinin tartışıldığını, bu sorunu çözmek için de görüşmelerinin sürdüğünü aktardı. Önal, "Şimdi bu maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Transfer süreci de devam ediyor. Douakara aramıza katıldı, maça yetiştirmeye çalışılacak. Bu maçtan daha farklı bir skor bekliyoruz. Emre Taşdemir konusu var; bununla alakalı görüşmeler devam ediyor. Tam kesin olarak şu zaman gelecek, bitti, anlaştık diyemiyoruz. Emre gelmezse de alternatifleri araştırıyoruz. Zaten Türkiye'de sol bek yoğun olan pozisyon değil, sayılı bazı futbolcular var, o açığımızı kapatacağız" ifadelerinde bulundu.

Önal, maddi sıkıntılarının devam ettiğini de belirterek, "TFF'den 11 milyon lira aldık. Bu paranın 9 milyon 250 bin lirası da eski başkanın alacağı olarak ödendi. Kendi içimizde bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. GZT ile yeniden anlaştık. Forma ve stada isim sponsoru arayışlarımız sürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu