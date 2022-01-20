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Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ yer almadı.

Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Ocak, Spor, Haber

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