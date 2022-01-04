Giresun Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı'na Ayhan yeniden seçildi

GİRESUN (AA) - Giresun Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı'na Ercan Ayhan yeniden seçildi.

Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, Ayhan başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Yapılan oylama sonrası Ayhan yeniden başkan seçildi.

Ayhan, üyelere teşekkür ederek, "Bugüne kadar her esnaf ve sanatkarımızın sorununa çözüm aramaya çalıştık. Bundan sonra da bu şiarda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet