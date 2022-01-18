Giresun'da ziraat odaları gübre fiyatları ve kullanımdaki azalmaya dikkati çekti

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, gübre kullanımının sürdürülebilir olması için gübre fiyatlarının makul seviyelerde tutulması gerektiğini belirtti.

Şahin, Keşap Ziraat Odası'nda ilçe ziraat odalarının başkanlarıyla düzenlediği basın açıklamasında, yıl içerisinde yaşanan doğal afetlerin yanı sıra girdi ve işçilik maliyetlerinin de artmasının çiftçileri tarım faaliyetlerini yapmakta zora soktuğunu söyledi.

Bu duruma karşın çiftçilerin hükümetten beklentilerinin fazla olduğunu dile getiren Şahin, "Çiftçimiz zaten gübre ve mazottaki yüksek artışlar nedeniyle sonbahar ve kış bakımlarını yapamadı. Bakım işlemlerini yapanlar ise gübreyi yetersiz kullandı. Bu durumda çiftçilerimiz üründe çok fazla verim kayıpları yaşayacaktır. Çiftçimizin hükümetimizden beklentisi gübre fiyatlarının yarısının devlet tarafından destek olarak verilmesinin sağlanmasıdır." dedi.

"Gübre kullanımının sürdürülebilir olması için gübre fiyatlarının makul seviyelerde tutulması gerekiyor." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"2022 yılında yetersiz gübre kullanımının ülkemize faturası ağır olur. Dövizdeki artış nedeniyle bazı tarım ilaçları fiyatlarında da yüzde 70'e varan oranlarda artışlar yaşandı. Aralık ayının 20'sinden sonra döviz kurunda görülen düşüşlere bağlı olarak pek çok gıda ürününde ve tarımsal girdi fiyatlarında beklenilen düşüş yaşanmadı. Gübre fiyatlarında da kayda değer oranlarda indirim olmadı."

Şahin, gübre piyasasının istikrarsızlığından yararlanarak haksız kazanç elde edenlerin Ticaret Bakanlığı'nca denetlenmesini istedi.

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