Giresun'da çay hasat şenliği gerçekleştirildi
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Giresun'da çay hasat şenliği gerçekleştirildi

Giresun'da çay hasat şenliği gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Ceylan - Haberler | Ekonomi

Giresun'un Eynesil ilçesinde "Doğu Giresun Bölgesi Çay Hasadı" şenliği gerçekleştirildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde "Doğu Giresun Bölgesi Çay Hasadı" şenliği gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Ören beldesinde bir özel çay firması tarafından düzenlenen etkinlikte, birinci sürgün çay hasadı başlatıldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, burada yaptığı konuşmada, birinci sürgün çay sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Çakırmelikoğlu, Giresun denilince akla fındık ve çayın geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Fındık ve çayın Giresun ekonomisine katkısı çok büyüktür. Giresun çayı, fındığı gibi çok yüksek kaliteye sahip. Bu kalite toprağın yapısından ve ilimizin ikliminden kaynaklanmaktadır. Çay da aynen bu şekilde tadını toprağından ve ikliminden almaktadır."

Giresun'da 11 çay işleme ve paketleme tesisinin bulunduğunu aktaran Çakırmelikoğlu, "Bu işletmelerde yaklaşık bin kişilik istihdam sağlanmaktadır. Fındığın ve çayın ilimize yüksek oranda bir ekonomik katkısı vardır." dedi.

Etkinliğe, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren ve üreticiler katıldı.

Giresun'da çay hasat şenliği gerçekleştirildi
Giresun'da çay hasat şenliği gerçekleştirildi
Giresun'da çay hasat şenliği gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Ceylan

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