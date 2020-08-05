Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren anne, oğul ve yeğeni kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren anne, oğul ve yeğeni kurtarıldı

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, oğlu ve yeğeni cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren anne, oğul ve yeğeni kurtarıldı
05.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:10

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, oğlu ve yeğeni cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Merkez Güre mevkisindeki plajda denize giren Nalan Bayram, oğlu Ali Murat Bayram ve yeğeni Derin Görmez, boğulma tehlikesi geçirdi.

Plajda bulunan Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekibi, kısa sürede müdahalede bulunarak 3 kişiyi sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği anne, oğlu ve yeğenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Magazin
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum Dünya
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
10 yaşındaki Hüseyin'den 4 gündür haber alınamıyor! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
10 yaşındaki Hüseyin'den 4 gündür haber alınamıyor! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı
Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gupse Özay Coşkun Sabah Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren anne, oğul ve yeğeni kurtarıldı - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 19:13:48. #1.14#
title