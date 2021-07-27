Giovanni Guidetti kimdir? A Milli Takım Kadın Voleybol takımı teknik direktörü Giovanni Guidetti kaç yaşında, nereli?

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında 3-0 Çin galibiyetiyle başlayan A Milli Takım Kadın Voleybol takımımızın teknik direktörü, teknik antrenörü kimdir merak edildi. Peki, Giovanni Guidetti kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımları çalıştırdı? Giovanni Guidetti kariyeri ve biyografisi sizlerle...

Türkiye Kadın Milli voleybol takımımızın teknik direktörü kimdir merak ediliyor. Peki, Giovanni Guidetti kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

A Milli Kadın voleybol takımı teknik direktörü Giovanni Guidetti 'dir.

GİOVANNİ GUİDETTİ KİMDİR?

Giovanni Guidetti (20 Eylül 1972, Modena, İtalya), İtalyan voleybol antrenörü. Vakıfbank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı'nı çalıştırmaktadır.

Giovanni Guidetti doğum tarihi : 20 Eylül 1972

Giovanni Guidetti kaç yaşında : 48 yaşında

Giovanni Guidetti nereli : İtalya

Giovanni Guidetti mesleği ne : Voleybol antrenörü

Giovanni Guidetti hangi takımı çalıştırıyor : Vakıfbank SK, Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı

GİOVANNİ GUİDETTİ KARİYERİ

Guidetti, 1995 yılından 1998'e kadar İtalyan Spezzano kulübünü çalıştırdı. 1997'de takımının birinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı ona İtalya'da Yılın antrenörü unvanını kazandırdı. 2008 yılından beri VakıfBank'ın antrenörlüğünü yapmaktadır. 2011 yılında VakıfBank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye'ye bir ilki yaşatma başarısı göstermiştir. Şu anda Türkiye millî takımı ve Vakıfbank SK'yi çalışmaktadır. Fenerbahçe SK oyuncusu Bahar Toksoy ile evlidir, Allison adında bir kızları vardır.