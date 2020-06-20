HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Giovanni Guidetti: Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada sanıyordum

"Kızımızı farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum""Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş""Evde olabildiğim her an, tek önceliğim kızım""Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar""Cinsiyet eşitliği savunucusu olmaya...

Giovanni Guidetti: Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada sanıyordum
20.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:44

"Kızımızı farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum"

"Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş"

"Evde olabildiğim her an, tek önceliğim kızım"

"Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar"

"Cinsiyet eşitliği savunucusu olmaya layık işler yapmış olmak çok büyük bir onur"

"Türk Milli Takımı olarak olimpiyatlarda en iyisini yapacağız"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank'ı ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti, Babalar Günü öncesi açıklamalarda bulundu. Bir çocuk babası 47 yaşındaki İtalyan antrenör, "Babalık duygusunun daha önce hiç tatmadığım bir mutluluk olduğunu hatırlıyorum. Galibiyetler, şampiyonluklar, kupalar, madalyalar... O ana kadar, en büyük mutluluğun sahada yaşanabileceğini sanıyordum" dedi.

Ülkemizde 12 yıldır VakıfBank'ı, 3 yıldır da Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti, Babalar Günü öncesi duygularını Demirören Haber Ajansı'na  anlattı.

"BABALIK DUYGUSUNU YAŞAYANA KADAR EN BÜYÜK MUTLULUĞUN SAHADA YAŞANACAĞINI SANIYORDUM"Eski milli voleybolcu Bahar Toksoy ile evli olan ve 4 yaşında Alison adlı kızları bulunan Giovanni Guidetti, ilk baba olacağını öğrendiğinde tarifsiz bir duygu yaşadığını söyledi. Guidetti, "Daha önce hiç tatmadığım bir mutluluk olduğunu hatırlıyorum. Galibiyetler, şampiyonluklar, kupalar, madalyalar... O ana kadar, en büyük mutluluğun sahada yaşanabileceğini sanıyordum. Haberi aldığım an hiç de öyle olmadığını anladım. Mutluluğun beraberinde çok büyük bir sorumluluk hissi getirdiğini ve hayatımın bir daha asla eskisi gibi olamayacağını düşünüp heyecanlandığımı hatırlıyorum. Başka biri olacaktım" ifadelerini kullandı."KIZIMIZI FARKLILIKLARI KUCAKLAMAYA VE CESUR OLMAYA TEŞVİK EDİYORUM"Kızı Alison'u yetiştirirken özellikle farklılıklara açık olmasına teşvik ettiğini belirten tecrübeli spor adamı, "Alison'u hayattaki her şeye açık olmaya, farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum. Ön yargılardan, kalıplardan, dışarıdan dayatılmış herhangi bir şeyden uzak durmasını sağlamaya çalışıyorum. Engel tanımasın, büyüdüğünde istediği, hayalini kurduğu yönde ilerleyebileceğini bilsin istiyorum. Bilinçsizce de olsa benim ve annesinin istekleri, hayalleri, hedefleri doğrultusunda şekillenmesin diye kendimizi çok ciddi anlamda kendimizi dizginliyoruz. Onun adına karar vermek yerine, onun kararlarını desteklemek için varız" diye konuştu."KIZ ÇOCUKLARI GERÇEKTEN BABALARINA ÇOK DÜŞKÜN OLUYORMUŞ"Guidetti, kız çocuğu babası olmanın güzellikleri ve zorlukları için ise şunları söyledi: "Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş, bunu tatma fırsatım olduğu  için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşı küçük olduğu için şimdiye kadar çok büyük bir zorluk yaşadım diyemem. Ancak biraz daha büyüdüğü zaman, cinsiyet eşitliğini bir türlü sağlayamadığımız bir dünyada, kız çocuklarının karşılaştığı birçok engel ve zorluk ile karşılaşacağını biliyorum. Onu bu engellerle mücadele edebilecek ve zorlukların üstesinden edebilecek kadar güçlü yetiştirmeliyiz; bunun farkındayım.""EVDE OLABİLDİĞİM HER AN, TEK ÖNCELİĞİM KIZIM"Bir baba olarak kızıyla kaliteli vakit geçirmeye özen gösterdiğini dile getiren Guidetti, "Baba olduğum günden beri, benim için boş zaman demek, kızım demek. Evde olabildiğim her an, tek önceliğim Alison'dur. Birlikte geçirdiğimiz her an, onun dünyasına girebilmek, onunla birlikte öğrenmek, eğlenmek, keşfetmek için büyük çaba harcıyorum. İkimiz de çok hareketliyiz ve karakterlerimiz birbirine çok benziyor. O nedenle birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz" dedi."SADECE DISNEY PRENSESİ DEĞİL, YENİLMEZ BİR SAVAŞÇI OLABİLECEKLERİNİ FARK EDİYORLAR"Sporun kız çocuklarına katkısı için de değerlendirmelerde bulunan deneyimli antrenör, "Sporun kız çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimine sağladığı katkı tartışılmaz. Bunun yanı sıra, kazandıkları öz güven ve tecrübe, hayatlarının her alanında çok büyük fark yaratıyor. Sahada kazanmayı ve kaybetmeyi deneyimlemiş insanların çok daha hızlı olgunlaştığını görüyorum. Kendi ayakları üzerinde durabileceklerini anlıyorlar. Takım sporlarında birlikte hareket etmeyi, etrafındakileri yükseltmeyi ve paylaşmayı öğreniyorlar. Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar. Sporcu kimliği, genç kızların güçlenmesi, cinsiyet eşitliğine inanması ve hak ettiğinden daha azına boyun eğmemesi için çok güçlü bir araç" diye konuştu."CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAVUNUCUSU OLMAYA LAYIK İŞLER YAPMIŞ OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR ONUR"Eşi Bahar Toksoy ile UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunuculuğu'nu üstlenen Giovanni Guidetti, bu kapsamda hayata geçirilen 'Yarının Sultanları' projesiyle birçok kız çocuğunun hayatına dokunma fırsatı bulduklarını anlattı. Guidetti, proje ve gelecek planlarıyla ilgili şöyle konuştu: "Cinsiyet eşitsizliği sadece kadınların değil, insanlığın sorunu. Bu nedenle, bu kadar büyük bir çatı altında mücadele veren insanlardan biri olmak, cinsiyet eşitliği savunucusu olmaya layık işler yapmış olmak çok büyük bir onur. Salgın nedeniyle, Yarının Sultanları projesinin tüm paydaşlarının sağlığını göz önünde bulundurarak ertelediğimiz seyahatlerimize yeniden başlamak, dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarına, ailelerine, beden eğitimi öğretmenlerine ulaşmak ve spor aracılığı ile güçlenmelerini sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yarının Sultanları projesi fırsat eşitliği anlamında da çok önemsediğim bir girişim.""TÜRK MİLLİ TAKIMI OLARAK OLİMPİYATLARDA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın pandemi nedeniyle ertelenmesini de değerlendiren Guidetti, "Adaletsiz bir durum yok, herkes için aynı koşullar geçerli sonuçta. Bu bekleme süreci herkes için farklı işleyecek. Bazı takımlar bunu avantaja dönüştürmeyi başarırken, diğerleri için dezavantaja dönüşecek. Her şeyden önce, umuyorum ki katılım sağlayan herkesin sağlığı ile ilgili en ufak bir endişesi olmayacak koşullar altında yarışma imkanımız olur. Türk Milli Takımı olarak biz de elimizden gelenin en iyisiyle orada mücadele etmeye hazır olacağız. Olimpiyat tarihinin en gösterişli, birleştirme ve iyileştirme gücü en büyük organizasyonunda yer alacağımızı düşünerek hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Spor
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Spor
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı Spor
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Spor
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı Spor
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Tahir Karapınar Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Su Milli İnşaat Galatasaray
Şu an buradasınız: Giovanni Guidetti: Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada sanıyordum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:44:55. #1.15#
title