Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'den İstanbul'a sürpriz ziyaret
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Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'den İstanbul'a sürpriz ziyaret

20.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:51

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid İstanbul'da bir açılışa katıldı. Hadid, "Türkiye'de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilir" dedi.

İstanbul'da düzenlenen bir açılış etkinliğine Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid ile lüks otel yatırımlarıyla tanınan Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy de geldi.

"DAHA ÇOK GELECEĞİZ"

Şirket sahibi Hüseyin Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen açılışta konuşan milyarder iş insanı Mohamed Hadid yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Ünlü iş insanı Hadid yaptığı açıklama da Türkiye'nin yatırımlar için birçok fırsat sunduğunu belirterek, "Mevcutta Mısır'da dünyanın en büyük apartman binasını inşa ettiğimiz proje bulunuyor. Bu projemizde Hassan Morshedy ile ortak hareket ediyoruz. Türkiye de yatırımlar için birçok fırsat barındırıyor. Türkiye'ye daha çok geleceğiz. Türkiye'de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilir" diye konuştu.

Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret
Mohamed Hadid
Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret
Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret
Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'den İstanbul'a sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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