Gianluigi Buffon'un 2019-20 Sezonu En İyi Kurtarışları
2019-20 sezonu başında Fransız ekibi PSG'den tekrar Juventus'a geri dönen tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon'ın Juventus formasıyla yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
2019-20 sezonu başında Fransız ekibi PSG'den tekrar Juventus'a geri dönen tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon'ın Juventus formasıyla yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout