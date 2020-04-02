Gianluigi Buffon'un 2019-20 Sezonu En İyi Kurtarışları 2019-20 sezonu başında Fransız ekibi PSG'den tekrar Juventus'a geri dönen tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon'ın Juventus formasıyla yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

2019-20 sezonu başında Fransız ekibi PSG'den tekrar Juventus'a geri dönen tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon'ın Juventus formasıyla yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout