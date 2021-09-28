Ghezzal maçta neden yok? Ghezzal Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Rachid Ghezzal neden maçta oynamıyor? - Haberler
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Ghezzal maçta neden yok? Ghezzal Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Rachid Ghezzal neden maçta oynamıyor?

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Ghezzal maçta neden yok? Ghezzal Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Rachid Ghezzal neden maçta oynamıyor?

Şampiyonlar Ligi maçında Ajax - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen isimlerden birisi ise Rachid Ghezzal oldu. Ghezzal maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Ghezzal neden yok? Ghezzal Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Ghezzal neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ghezzal bugün maçta yok mu? Ghezzal neden yok? Ghezzal neden forma giymiyor? Ghezzal sakat mı? Ghezzal maçta neden yok? Ghezzal Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Ghezzal neden maçta oynamıyor? Ghezzal ne zaman döner? Ghezzal ne zaman iyileşecek?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Ghezzal Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmasının ardından formayı kapmış ve taraftarın büyük beğenisini toplamasının artından sezon başında bonservisi ile Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı. Fakat bugünkü maçta kadroda Ghezzal yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Ghezzal, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı maçta yok.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

  • Pjanic
  • Necip
  • Mehmet Topal
  • Montero
  • Larin
  • Alex Teixeira
  • Atiba Hutchinson
  • Domagoj Vida
  • Welinton
  • Kevin N'Koudou
  • Rachid Ghezzal

GHEZZAL NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Tedavisi devam eden yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde de forma giymesi için çaba harcanıyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTMEL 11'LER!

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi

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Haber: Ghezzal maçta neden yok? Ghezzal Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Rachid Ghezzal neden maçta oynamıyor? - Haberler
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